جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزى عربى

قرر الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، اختيار نائب محافظ البنك المركزى المصري جمال نجم كأفضل أداء نائب محافظ بنك مركزي عربي لعام 2020.وأوضح الأمين العام للاتحاد وسام فتوح أن التكريم يأتي في إطار الإنجازات التى حققها، وسيتم منحه الجائزة خلال الاحتفال السنوى لتقديم جوائز "التميز والإنجاز المصرفي للعام 2020 بحضور كبار الشخصيات العربية المصرفية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.