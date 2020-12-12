تحرير 50 قضية بيع حلوى ومناديل مجهولة المصدر

حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، 50 قضية بيع سلع مجهولة المصدر، عبارة عن حلوى للأطفال ومناديل ورقية جرى تصنيعها في مصانع بئر سلم دون ترخيص أو مطابقة للمواصفات الغذائية والصناعية.ومن خلال متابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية، جرى ضبط كميات من الكمامات الطبية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.ووجه اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار جميع السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق.