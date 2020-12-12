7112 إصابة و178 وفاة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن تسجيل 7 آلاف و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد حاجز المليون و490 ألف إصابة.وأضافت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت، أنه تم تسجيل 178 حالة وفاة، كما تعافى مليون و324 ألفا و792 مصابا بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.يشار إلى أن السلطات الأرجنتينية سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد في 3 مارس الماضي، وتطبق البلاد منذ 20 مارس قيود الحجر الصحي.