ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند لـ4192

سجلت تايلاند، اليوم السبت، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) قادمة من ست دول، ليرفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 4 آلاف و192 حالة.وذكر المركز المعني بإدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند- حسبما نقلت عنه صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، على موقعها الإلكتروني- أن من بين حالات الإصابة الجديدة توجد حالة قادمة من كل من ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة والهند والكويت، إلى جانب 7 حالات قادمة من البحرين.