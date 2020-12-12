الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، العميد أيمن الخشن، لتشييع جنازة والد حرم عادل يوسف الغضبان محافظ بورسعيد، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.كما أوفد السيد رئيس الجمهورية كلا من العميد عبدالرازق سيد متولي للتعزية في وفاة المرحوم السفير مصطفى راتب عبدالوهاب، والعميد محمد عودة للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور شوقي شاكر جاد، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.