عثمان: قادرون على استئصال الفساد والبدء فى التنمية والبناء
السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
ثمن المهندس أحمد عثمان ـ نائب الإسماعيلية ـ انطلاق الآلاف من الشباب والفتيات في ماراثونات بمحافظات مصر، الأربعاء الماضي، تحت شعار "معًا ضد الفساد" ضمن اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن انطلاق مثل هذا الحدث العالمي بإعطاء إشارة البدء من قبل وزير الشباب والرياضة لتنطلق جميع المحافظات في ماراثون للجري والدراجات، تؤكد أهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية، وترفع من قيمة الشباب في كل محافظات مصر بأنه إحدى الأيادي الفاعلة والقوية لوقف الفساد والقادرة على البناء والتنمية والاستقرار والنهوض بالمستقبل.
يذكر أن العالم يحتفل في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، باعتباره إحدى وأهم وأخطر القضايا التي تواجه الدول، وتعطل التنمية، ومن المهم الوعي بأهمية مكافحة الفساد واتخاذ الخطط والتدابير اللازمة لتنقية المجتمعات من آثاره وأضراره على الفرد والمجتمع.
وأشار إلى أن انطلاق مثل هذا الحدث العالمي بإعطاء إشارة البدء من قبل وزير الشباب والرياضة لتنطلق جميع المحافظات في ماراثون للجري والدراجات، تؤكد أهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية، وترفع من قيمة الشباب في كل محافظات مصر بأنه إحدى الأيادي الفاعلة والقوية لوقف الفساد والقادرة على البناء والتنمية والاستقرار والنهوض بالمستقبل.
يذكر أن العالم يحتفل في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، باعتباره إحدى وأهم وأخطر القضايا التي تواجه الدول، وتعطل التنمية، ومن المهم الوعي بأهمية مكافحة الفساد واتخاذ الخطط والتدابير اللازمة لتنقية المجتمعات من آثاره وأضراره على الفرد والمجتمع.