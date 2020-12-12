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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

عثمان: قادرون على استئصال الفساد والبدء فى التنمية والبناء

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
جريدة الدستور
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ثمن المهندس أحمد عثمان ـ نائب الإسماعيلية ـ انطلاق الآلاف من الشباب والفتيات في ماراثونات بمحافظات مصر، الأربعاء الماضي، تحت شعار "معًا ضد الفساد" ضمن اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن انطلاق مثل هذا الحدث العالمي بإعطاء إشارة البدء من قبل وزير الشباب والرياضة لتنطلق جميع المحافظات في ماراثون للجري والدراجات، تؤكد أهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية، وترفع من قيمة الشباب في كل محافظات مصر بأنه إحدى الأيادي الفاعلة والقوية لوقف الفساد والقادرة على البناء والتنمية والاستقرار والنهوض بالمستقبل.

يذكر أن العالم يحتفل في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، باعتباره إحدى وأهم وأخطر القضايا التي تواجه الدول، وتعطل التنمية، ومن المهم الوعي بأهمية مكافحة الفساد واتخاذ الخطط والتدابير اللازمة لتنقية المجتمعات من آثاره وأضراره على الفرد والمجتمع.

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