رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» ترسل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالامتحان الإلكتروني التدريبي للأول الثانوي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:49 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
طباعة
يترقب طلاب الصف الأول الثانوي العام، إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالامتحان الإلكتروني التدريبي، اليوم، 12 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي

من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ الامتحان الالكتروني التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 ديسمبر الجاري؛ بنظام التقييم الجديد الذي يعتمد علي الكتاب المفتوح open book.

في ذات السياق، حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عدد من المدارس بالمحافظة، لتوزيع شريحة أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، عن طريق مندوبين من شركة المحمول، بالتشديد باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد.

يهمك أيضًا | رابط موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة

وجاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وذلك تخفيفًا على المواطنين والطلاب وأولياء أمورهم ولتحقيق الحماية والأمان والتباعد فى ظل جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ميدو يحتفل مع الخطيب وحسن حمدي بـ«ثلاثية الأهلي»

طارق يحيى يفجر مفاجأة: أيمن يونس أكدلي أنه لم يتعرض لأي اعتداء

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

د. أحمد عكاشة يكشف أسرار العقل البشرى

بقذيفة إرهابية.. مصرع لاعب على ملعب النادي الأهلي باليمن

المخ ذكر أم أنثى؟

منح جائزة حقوقية ألمانية لماريا كولسنيكوفا المسجونة في بيلاروس

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

«شلفتو».. مفردات التأديب في الحارة المصرية

غدًا.. افتتاح معرض «الأحجية» بدار الأوبرا

الليلة.. فرقة «غنوة زمان» تحيي حفلا بأوبرا الإسكندرية

مناقشة كتاب «محمد منير.. حالة عشق» بمكتبة مصر العامة