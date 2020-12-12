«التعليم» ترسل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالامتحان الإلكتروني التدريبي للأول الثانوي

تفاصيل ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ الامتحان الالكتروني التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 ديسمبر الجاري؛ بنظام التقييم الجديد الذي يعتمد علي الكتاب المفتوح open book.



في ذات السياق، حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عدد من المدارس بالمحافظة، لتوزيع شريحة أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، عن طريق مندوبين من شركة المحمول، بالتشديد باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد. من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ الامتحان الالكتروني التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 ديسمبر الجاري؛ بنظام التقييم الجديد الذي يعتمد علي الكتاب المفتوح open book.في ذات السياق، حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عدد من المدارس بالمحافظة، لتوزيع شريحة أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، عن طريق مندوبين من شركة المحمول، بالتشديد باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد.





يهمك أيضًا | رابط موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة وجاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.



وذلك تخفيفًا على المواطنين والطلاب وأولياء أمورهم ولتحقيق الحماية والأمان والتباعد فى ظل جائحة كورونا.

وجاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.وذلك تخفيفًا على المواطنين والطلاب وأولياء أمورهم ولتحقيق الحماية والأمان والتباعد فى ظل جائحة كورونا.

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي العام، إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالامتحان الإلكتروني التدريبي، اليوم، 12 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.