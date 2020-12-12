«التعليم» ترسل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالامتحان الإلكتروني التدريبي للأول الثانوي
السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:49 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يترقب طلاب الصف الأول الثانوي العام، إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالامتحان الإلكتروني التدريبي، اليوم، 12 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
في ذات السياق، حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عدد من المدارس بالمحافظة، لتوزيع شريحة أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، عن طريق مندوبين من شركة المحمول، بالتشديد باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد.
وذلك تخفيفًا على المواطنين والطلاب وأولياء أمورهم ولتحقيق الحماية والأمان والتباعد فى ظل جائحة كورونا.
تفاصيل ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانويمن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ الامتحان الالكتروني التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 ديسمبر الجاري؛ بنظام التقييم الجديد الذي يعتمد علي الكتاب المفتوح open book.
في ذات السياق، حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عدد من المدارس بالمحافظة، لتوزيع شريحة أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، عن طريق مندوبين من شركة المحمول، بالتشديد باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد.
يهمك أيضًا | رابط موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامةوجاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
وذلك تخفيفًا على المواطنين والطلاب وأولياء أمورهم ولتحقيق الحماية والأمان والتباعد فى ظل جائحة كورونا.