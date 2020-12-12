«الصحة» تتابع آلية عمل مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع

عقدت وزاراتا الصحة والسكان، والتنمية المحلية اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع 13 محافظًا لمتابعة آلية عمل مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي في تلك المحافظات، ومتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات في تلك المحافظات.شارك في الاجتماع، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفرالشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا، واللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بالوزارة، وممثلون عن البنك المركزي ووزارة المالية.وكشفت الصحة، عن أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير ورفع كفاءة شبكات الغازات وتوفير خزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، لتحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأساسية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.كما استعرض الاجتماع، ما تم الاتفاق عليه من خلال التعاون مع عدد من مصانع الحديد والصلب لدعم احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي بشكل دوري، بالإضافة إلى الاتفاق على توفير خزانات الأكسجين بما يدعم احتياجات المستشفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.وتناول الاجتماع ما تم من إنجازات تشمل تطوير ورفع كفاءات شبكات الغازات في مستشفيات الحميات والصدر خلال العام الحالي، بالإضافة إلى التجهيزات التي تشملها شبكات الغاز بمستشفيات العزل، بالإضافة إلى التواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير 1500 مولد أكسجين لصالح المستشفيات، بما يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.وشكرت وزارة الصحة، طارق عامر محافظ البنك المركزي، لتفعيل تلك المبادرة لدعم القطاع الصحي، كما توجهت بالشكر أيضًا للمحافظين للتواصل الدائم ومجهوداتهم في متابعة العمل على أرض الواقع ومشاركتهم المسئولية في التصدي لفيروس كورونا من خلال المتابعة الدورية بالمستشفيات، في إطار الحرص على حصول المرضى على أفضل خدمة طبية.كما ناقش الاجتماع أيضًا، الآلية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان من عمل عقود صيانة للمستشفيات التي يتم افتتاحها، حيث تضمن تلك الآلية الصيانة الدورية للتجهيزات من شبكات غازات وصرف صحي وغيرها.وذكرت الوزارة أنه تتم متابعة الانتهاء من أعمال التجهيزات ورفع كفاءة ما تحتاجه المستشفيات بتلك المحافظات، حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير أعمال تتم مشاركته بشكل دوري مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمحافظين، لمواجهة أي تحديات قد تواجه سير العمل بالمستشفيات، تمهيدًا لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة جميع مستشفيات الصدر والحميات على مستوى محافظات الجمهورية.ووجه شعراوي، المحافظين بسرعة تنفيذ الأعمال الواردة بمبادرة البنك المركزي البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه سواء في شراء وتوفير التجهيزات الطبية المطلوبة أو رفع كفاءة المستشفيات المقترحة لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر وكذا توفير أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين.وأشار إلى أهمية التأكد من سرعة إنهاء الأعمال خلال فترة وجيزة حتى تتمكن المحافظات من مواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تقدير جميع أبناء الشعب المصرى تلك الجهود.وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارتين لدعم جهود القطاع الطبى بالمحافظات، وتوفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لحصر كل احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية الموجودة بها لدعم جهود مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.وأشاد بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة خلال الفترة الماضية لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وتغطية جميع المحافظات بالاحتياجات العاجلة المطلوبة فيما يخص مواجهة كورونا.من جانبهم، استعرض المحافظون احتياجات بعض المستشفيات من تجهيزات طبية وشبكات غازات وخزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية واحتياجات القوى البشرية من الفرق الطبية، موجهين الشكر لوزارة الصحة، لسرعة تلبية جميع احتياجات المستشفيات بما يخدم صالح المريض المصري، كما أشادوا بالكفاءة ومستوى التجهيزات التي تشهدها الوحدات الصحية والمستشفيات التي يتم افتتاحها.