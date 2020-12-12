373.8 ألف إصابة و5928 وفاة بكورونا في سويسرا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 373 ألفا و831 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى.5928وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 291 ألفا و500.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعا.