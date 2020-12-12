إصابات كورونا في كندا تتخطي الـ448 ألفًا

أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم السبت، عن تخطي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد حاجز 448 ألف حالة.وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 448841 إصابة، تعافى منها 362293 مريضا، فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بكورونا 13251 حالة منذ بداية الوباء.إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، عن تمديد إغلاق الحدود الكندية مع الولايات المتحدة أمام السفر غير الضروري بين البلدين حتى 21 يناير المقبل، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.وقال ترودو، في بيان اليوم، إن هذا القرار اتُخذ لحماية المواطنين على جانبي الحدود، لأن حالات كورونا تستمر في الارتفاع في كل من كندا والولايات المتحدة.وكان قد تم فرض الاتفاقية الحالية بشأن إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة أمام السفر غير الضروري لأول مرة في مارس الماضي، للحد من انتشار كورونا، وقد تم تجديد القيود كل شهر منذ ذلك الحين، وكان من المقرر أن ينتهي التمديد الأخير في 21 الشهر الجاري.