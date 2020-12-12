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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

آخرهم فيفي عبده.. نجوم تكتموا على مرضهم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
هويدا سعيد
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السرية وإخفاء مرض الفنانين لها تاريخ طويل، يفضل عدد كبير منهم عدم الإعلان عن تفاصيل مرضهم.

تداول مؤخرًا أن الفنانه فيفي عبده أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية لتعرضها لوعكة صحية تكتمت تفاصيلها، لكنها ظهرت فى بعض الاحيان لتشارك جمورها بفيديوهات تطلب فيها من الجمهور الدعاء لها دون التحدث عن تفاصيل المرض، وترصد الدستور أبرز الفنانين الذين فضلوا كتمان مرضهم.

عبد السلام النابلسى:
أخفى مرضه لمدة 10 سنوات حتى عن أقرب الناس إليه، حتى لا يتهرب منه المخرجون والمنتجون ويبعدونه عن أفلامهم.

معالي زايد:
بعد إصابة الفنانة بسرطان الرئة، أخفت أسرتها تفاصيل مرضها، ولم يتم الإعلان عنه سوء قبل وفتها بأيام قليلة.

عايدة رياض:
بعد 3 سنوات من التكتم على تفاصيل مرضها، فاجأت الفنانة عايدة رياض الجمهور وكشفت عن تفاصيله، خلال لقاء سابق ببرنامج "معكم" مع منى الشاذلي قائلة: "كنت عيانة وكان عندي مرض خطير كان السبب في اختفائي فترة، يستدعي الاتزام ببرنامج علاجي خاص، مضيفة: "كنت خايفة وحاسة برعب لما عرفت حقيقة مرضي".

إيمي سمير غانم:
لم تعلن عن إصابتها بمرض خطير الأمر الذي ألزمها الفراش، قالت في أحدي اللقاءت التلفزيونية، إنها تفاجئت بضعف مناعتها ومكثت في المنزل ثلاثة شهور،متابعة: خلال التلات شهور أصيبت بالأنيميا وإنخفاض الهيموجلوبين، وارتفاع درجة حرارة".

أحمد مكي
أخفي أحمد مكي مرضه بفيروس خطير تسبب في متاعب بالكبد والطحال، للحد الذي جعله لا يستطيع شرب الماء، كما دخل في غيبوبة لمدة شهرين بسبب خمول الكبد والذي تسبب في فقدانه 30 كيلو جرام من وزنه، وظل يعاني لمدة عام كامل.

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