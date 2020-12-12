376 إصابة جديدة و21 وفاة بكورونا في السودان

أعلن السودان اليوم السبت، تسجيل 21 حالة وفاة و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان التقارير الوبائية أكدت ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى 20844 منها 1340 وفاة فيما تعافى 11855 شخصا.وأعلن السودان نهاية نوفمبر الماضي حزمة من الترتيبات للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس (كورونا).