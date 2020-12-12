وزير ألماني يحث على تشديد تدابير كورونا قبل الكريسماس

حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من فقدان السيطرة على جائحة كورونا، وحث على اتخاذ تدابير سريعة قبل عيد الميلاد (الكريسماس).وقال ألتماير في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت لقد تسارع معدل الإصابة بشكل كبير في الأيام الثلاثة الماضية نحن في مرحلة النمو المتضاعف مرة أخرى، ونرى أن وحدات العناية المركزة الأولى تصل إلى حدود طاقتها الاستيعابية"وذكر ألتماير أنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها الانتظار حتى بعد عيد الميلاد لمواجهة هذا الأمر، وقال: "علينا الآن توضيح كيفية سير الأمور، وإلا فإن مسار الجائحة سيخرج تماما عن السيطرة".وذكر ألتماير أنه سيتعين تقليص الاختلاط بشكل كبير في كل من المجالين الخاص والعام، مشيرا إلى ضرورة التركيز على المجالات التي تتدخل بأقل قدر ممكن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لكن هناك شيء واحد واضح: هذا لن يكون مجانيا".وكان ألتماير قد وعد سابقا بزيادة مساعدات مواجهة أزمة كورونا في حالة الإغلاق الشديد.ومن ناحية أخرى، رفض ألتماير ترسيخ حق العمل من المنزل قانونا، موضحا أن هذا ليس الوقت المناسب لفعل ذلك في ظل مكافحة الكثير من الشركات من أجل النجاة من الأزمة، مضيفا أن الدولة تناشد الشركات إرسال الموظفين للعمل من المنزل حيثما كان ذلك ممكنا، موضحا أنه يمكن أيضا تنظيم تقليل الاختلاط في أماكن العمل.