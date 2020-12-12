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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طلعت: أرشفة الوثائق الحكومية قبل 30 يونيو.. وميكنة الوزارات لمنع الفساد

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن أنه جاري تنفيذ مشروع أرشفة جميع الوثائق الحكومية بهدف الانتهاء منها بحلول يونيو المقبل.

وأشار في تصريحات للدستور، إلى أن دولاب عمل الحكومة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية سيكون نموذجا للإدارة الحديثة، التي تعتمد على نظام إلكتروني تشاركي لا يوجد فيه أي أوراق أو طرق تقليدية.

وأكد أنه جاري ميكنة جميع الوزارات وربطها على شبكة موحدة تعمل على توفير جميع البيانات بأسلوب رقمي ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المشتركة والتي ستؤدي إلى منع الفساد والرشوة والاعتماد على الشفافية والمعلومات الدقيقة.

وأضاف أن الوزارة انتهت من تنفيذ جميع التطبيقات المشتركة التي ستقوم بتوفير بيئة جيدة للموظفين والعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية وجاري استكمال التطبيقات الرقمية الخاصة بكل وزارة على حدة، موضحا أن لأول مرة تعمل الحكومة بنظام الكتروني تشاركي موحد.

وقال إنه جاري تدريب الموظفين والعاملين المنتقلين على آلية تشغيل والتعامل مع هذه التطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة والقطاعات الأخرى.

وأضاف: أن ملف بناء مصر الرقمية أبرز أولوياتي خلال الفترة الحالية ويعتمد على ثلاث محاور، الأول بناء القدرات البشرية المدربة، والثاني تنفيذ مشروع البنية التحتية الرقمية للدولة، والأخير إتاحة الخدمات الحكومية الممكنة للمواطنين.

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