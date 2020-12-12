رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

اختبار صعود وهبوط الدرج يساعد في قياس صحة القلب

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:08 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ذكرت دراسة جديدة أنه إذا تمكنت من تسلق أربع درجات من السلالم في أقل من دقيقة، فمن المحتمل أن يكون قلبك في حالة جيدة.

فقد شرع باحثون في إيجاد طريقة بسيطة وغير مكلفة لتقييم صحة القلب يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد من يحتاج إلى مزيد من الاختبارات المكثفة، كما أوضح الدكتور خيسوس بيتيرو، طبيب القلب في مستشفى جامعة لاكورونيا في إسبانيا.

وخلصوا إلى أن محاولة صعود الدرج يمكن أن تكشف مدى صحة قلبك، اشتملت الدراسة على 165 مريضا تمت إحالتهم لاختبار التمرينات لأنهم كانوا يعرفون أو يشتبه في إصابتهم بمرض الشريان التاجي، وشملت الأعراض ألما في الصدر أو ضيقا في التنفس أثناء المجهود.

وكان المرضى يمشون أو يجرون على جهاز المشي، ويزيدون من وتيرتهم تدريجيا، ويستمرون في المشي حتى الإرهاق، تم قياس قدرتهم على ممارسة الرياضة كمكافئات التمثيل الغذائي (METs).. وبعد الراحة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، تم ضبط توقيت المرضى أثناء صعودهم 4 مجموعات من السلالم (60 درجا) بوتيرة سريعة (ولكن بدون ركض) دون توقف.

وقارن الباحثون بعد ذلك أجهزة القياس للمرضى أثناء اختبار جهاز المشي، والوقت الذي استغرقته لتسلق السلالم.. فقد لوحظ أن أولئك الذين صعدوا الدرج في أقل من (40-45) ثانية، تمكنوا من إنجاز أكثر من 9 إلى 10 خطوات على جهاز المشي (المشاية الكهربائية).

وقام الباحثون أيضا بتقييم وظائف القلب أثناء اختبار جهاز المشي، وقارنوا تلك النتائج بأوقات صعود درجات السلم لدى المرضى، حوالي 58٪ من المرضى الذين استغرقوا 1.5 دقيقة أو أكثر لتسلق الدرج يعانون من خلل في وظائف القلب أثناء فحص جهاز المشي، مقارنة بـ 32٪ من أولئك الذين صعدوا الدرج في أقل من دقيقة واحدة.

وقال بيتيرو - في بيان صحفي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب - "اختبار السلم طريقة سهلة للتحقق من صحة قلبك.. إذا استغرق الأمر أكثر من دقيقة ونصف للصعود أربع مراتب على الدرج، فإن صحتك دون المستوى الأمثل، وسيكون من الجيد استشارة الطبيب".

جدير بالذكر أنه عادة ما تعتبر البيانات والاستنتاجات المقدمة في الاجتماعات أولية حتى يتم نشرها في مجلة طبية خاضعة لاستعراض الأقران.

موضوعات متعلقة

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

القبض على مدرب الزمالك السابق بتهمة التحرش.. وتحديد موعد محاكمته

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

رصد نمر بنغالى ملكى يتجول على ارتفاع شاهق فى نيبال

قمة افتراضية لمضاعفة الجهود من أجل المناخ

الاستخدام المرتفع لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

تناول عقارين لمصابى كورونا يعطى نتائج أسرع للتعافى

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

اكتشاف قطع أثرية عمرها 2200 عام جنوبى الصين

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفى بالانتصار على العدوان الثلاثى.. اليوم

الساقى تصدر ترجمة «فلسفة العنف» للباحثة الفرنسية إلزا دورلان

«أدباء وقراء حول نجيب محفوظ» لقاء «أونلاين» بمكتبة ديوان.. الليلة