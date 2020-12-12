تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 12-12-2020
السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت الموافق 12-12-2020، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء والصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، وأن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، وقد تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية، كما تشهد بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني) رياحا مثيرة للرمال والأتربة، وأن تسقط أمطار خفيفة (20% تقريبا) على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (30% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الغربية.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى 25ر2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 24 12
الإسكندرية 21 14
وادى النطرون 23 13
طنطا 24 13
شبين الكوم 24 12
دمنهور 23 13
بلطيم 23 13
مطروح 21 13
السلوم 20 13
سيوة 23 11
بورسعيد 24 14
دمياط 23 12
الزقازيق 24 13
المنصورة 24 13
الإسماعيلية 26 14
السويس 25 14
العريش 25 13
رفح 25 13
رأس سدر 26 13
نخل 26 07
نويبع 25 17
طابا 24 15
كاترين 20 05
الطور 24 15
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 26 14
الفيوم 26 11
بنى سويف 26 10
المنيا 28 10
أسيوط 28 10
سوهاج 27 11
قنا 29 11
الأقصر 30 11
أسوان 31 11
إدفو 31 12
أبوسمبل 31 13
الوادى الجديد 29 10
شلاتين 29 17
أبورماد 28 17
حلايب 28 18
رأس حدربة 29 18
كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، وأن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، وقد تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية، كما تشهد بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني) رياحا مثيرة للرمال والأتربة، وأن تسقط أمطار خفيفة (20% تقريبا) على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (30% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الغربية.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى 25ر2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 24 12
الإسكندرية 21 14
وادى النطرون 23 13
طنطا 24 13
شبين الكوم 24 12
دمنهور 23 13
بلطيم 23 13
مطروح 21 13
السلوم 20 13
سيوة 23 11
بورسعيد 24 14
دمياط 23 12
الزقازيق 24 13
المنصورة 24 13
الإسماعيلية 26 14
السويس 25 14
العريش 25 13
رفح 25 13
رأس سدر 26 13
نخل 26 07
نويبع 25 17
طابا 24 15
كاترين 20 05
الطور 24 15
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 26 14
الفيوم 26 11
بنى سويف 26 10
المنيا 28 10
أسيوط 28 10
سوهاج 27 11
قنا 29 11
الأقصر 30 11
أسوان 31 11
إدفو 31 12
أبوسمبل 31 13
الوادى الجديد 29 10
شلاتين 29 17
أبورماد 28 17
حلايب 28 18
رأس حدربة 29 18