تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 12-12-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت الموافق 12-12-2020، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء والصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، وأن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، وقد تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية، كما تشهد بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني) رياحا مثيرة للرمال والأتربة، وأن تسقط أمطار خفيفة (20% تقريبا) على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (30% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الغربية.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى 25ر2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 24 12الإسكندرية 21 14وادى النطرون 23 13طنطا 24 13شبين الكوم 24 12دمنهور 23 13بلطيم 23 13مطروح 21 13السلوم 20 13سيوة 23 11بورسعيد 24 14دمياط 23 12الزقازيق 24 13المنصورة 24 13الإسماعيلية 26 14السويس 25 14العريش 25 13رفح 25 13رأس سدر 26 13نخل 26 07نويبع 25 17طابا 24 15كاترين 20 05الطور 24 15شرم الشيخ 27 17الغردقة 26 16مرسى علم 26 14الفيوم 26 11بنى سويف 26 10المنيا 28 10أسيوط 28 10سوهاج 27 11قنا 29 11الأقصر 30 11أسوان 31 11إدفو 31 12أبوسمبل 31 13الوادى الجديد 29 10شلاتين 29 17أبورماد 28 17حلايب 28 18رأس حدربة 29 18