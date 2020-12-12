كاتب تركى: عبدالله جول سيواجه أردوغان بالانتخابات الرئاسية

قال عبد القادر سلفي كاتب تركي، إن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا سيدعم الرئيس السابق عبدالله جول لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.وأضاف سلفي، في عموده الأسبوعي بصحيفة حرييت التركية، أن عبدالله جول أول رئيس لتركيا من حزب العدالة والتنمية الحاكم بين عامي 2007 و2014، قبل أن يبتعد عن الخطوط الأمامية في الحزب وسط توتر معلن مع أردوغان، وقد وصف مرارًا بأنه مرشح وحدة محتمل قادر على التغلب على الطبيعة المستقطبة للسياسة التركية.وحصل جول على دعم كل من حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب السعادة الإسلامي الأصغر ليخوض انتخابات 2018 الرئاسية لتحالف الأمة، لكن ترشيحه تعثر بعد أن عارضه الحزب الوطني الصالح الذي يشكل المجموعة الثالثة في الائتلاف الانتخابي.وقال "سلفي" إن جول لا يزال المرشح الرئاسي المفضل لدى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو حيث يسعى إلى بناء إجماع واسع لإعادة تركيا إلى نظام سياسي برلماني.