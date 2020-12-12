إصابات كورونا فى ألمانيا تصل إلى مليون و300516

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و300516 بعد تسجيل 28438 حالة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21466 بعد تسجيل 496 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.