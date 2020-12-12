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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قتيل على الأقل فى سقوط صواريخ عدة على كابول

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
سقوط صواريخ
سقوط صواريخ
وكالات
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قُتل شخص على الأقل وأصيب آخَر في إطلاق صواريخ على كابول صباح السبت، بحسب وزارة الداخلية، في ثاني هجوم من نوعه في العاصمة الأفغانية في أقل من شهر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" الفرنسية، قال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان إن "أربعة صواريخ اطلقت من حي لاب جار في كابول" مضيفا أن اثنين سقطا قرب مطار كابول.

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