قتيل على الأقل فى سقوط صواريخ عدة على كابول

قُتل شخص على الأقل وأصيب آخَر في إطلاق صواريخ على كابول صباح السبت، بحسب وزارة الداخلية، في ثاني هجوم من نوعه في العاصمة الأفغانية في أقل من شهر.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" الفرنسية، قال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان إن "أربعة صواريخ اطلقت من حي لاب جار في كابول" مضيفا أن اثنين سقطا قرب مطار كابول.