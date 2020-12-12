جيتس يتبرع بـ250 مليون دولار.. ويحدد موعد نهاية «كابوس كورونا»

تعهدت مؤسسة بيل وميليندا جيتس، بتقديم 250 مليون دولار إضافية لمكافحة كوفيد-19، من خلال تمويل تطوير علاجات ولقاحات منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء الإعلان عن هذا التبرع السخي بعد أيام من توقع الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، بيل جيتس، إمكانية عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي ما قبل تفشي الوباء في الولايات المتحدة بحلول الربيع المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتعد مساهمة مؤسسة بيل وميليندا جيتس الأخيرة الأكبر حتى الآن، بعد أن قدمت في نوفمبر الفائت 70 مليون دولار، وهو ما يرفع إجمالي التزامات المؤسسة للاستجابة للوباء الذي يعصف بالعالم إلى 1.75 مليار دولار.وحذر جيتس في مقابلة مع برنامج "توداي شو" على "إن بي سي" الأسبوع الماضي، من "شتاء مظلم بسبب كوفيد-19"، ودعا إلى الاستعداد لــ"بضعة شهور قاتمة".وشدد على ضرورة مساهمة المواطنين في دعم جهود مكافحة الوباء وذلك من خلال ارتداء أقنعة الوجه، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات.