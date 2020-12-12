رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جيتس يتبرع بـ250 مليون دولار.. ويحدد موعد نهاية «كابوس كورونا»

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:07 ص
مؤسسة بيل وميليندا
مؤسسة بيل وميليندا جيتس
وكالات
طباعة
تعهدت مؤسسة بيل وميليندا جيتس، بتقديم 250 مليون دولار إضافية لمكافحة كوفيد-19، من خلال تمويل تطوير علاجات ولقاحات منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء الإعلان عن هذا التبرع السخي بعد أيام من توقع الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، بيل جيتس، إمكانية عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي ما قبل تفشي الوباء في الولايات المتحدة بحلول الربيع المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعد مساهمة مؤسسة بيل وميليندا جيتس الأخيرة الأكبر حتى الآن، بعد أن قدمت في نوفمبر الفائت 70 مليون دولار، وهو ما يرفع إجمالي التزامات المؤسسة للاستجابة للوباء الذي يعصف بالعالم إلى 1.75 مليار دولار.

وحذر جيتس في مقابلة مع برنامج "توداي شو" على "إن بي سي" الأسبوع الماضي، من "شتاء مظلم بسبب كوفيد-19"، ودعا إلى الاستعداد لــ"بضعة شهور قاتمة".

وشدد على ضرورة مساهمة المواطنين في دعم جهود مكافحة الوباء وذلك من خلال ارتداء أقنعة الوجه، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات.

موضوعات متعلقة

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

القبض على مدرب الزمالك السابق بتهمة التحرش.. وتحديد موعد محاكمته

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-12-2020

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

تناول عقارين لمصابى كورونا يعطى نتائج أسرع للتعافى

خبراء مكسيكيون يعثرون على 119 جمجمة إضافية يعتقد أنها جزء من جدار الأزتك

جيتس يتبرع بـ250 مليون دولار.. ويحدد موعد نهاية «كابوس كورونا»

صينيون يصممون جهازًا لإصلاح النسيج العصبى المتضرر

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفى بالانتصار على العدوان الثلاثى.. اليوم

الساقى تصدر ترجمة «فلسفة العنف» للباحثة الفرنسية إلزا دورلان

«أدباء وقراء حول نجيب محفوظ» لقاء «أونلاين» بمكتبة ديوان.. الليلة

عرض رائعة فللينى «الطريق» بجمعية النهضة العلمية والثقافية