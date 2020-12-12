ترامب: بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا خلال أقل من 24 ساعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر، إن التطعيم باللقاح في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.