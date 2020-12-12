ترامب: بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا خلال أقل من 24 ساعة
السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
وكالاتطباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر، إن التطعيم باللقاح في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.