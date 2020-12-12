إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصرح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد كورونا

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا لمستجد (كوفيد-19) الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" يمهد التصريح بالاستخدام الطارئ الطريق لبدء برنامج للتلقيح الجماعي في الولايات المتحدة، والذي سيستهدف أولًا العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان في بيان: "تصريح إدارة الغذاء والدواء بالاستخدام الطارئ للقاح الأول لفيروس كوفيد-19، هو علامة بارزة في مكافحة هذا الوباء المدمر الذي أثر على العديد من العائلات في الولايات المتحدة وحول العالم".وتمت الموافقة على استخدام اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكبر.ومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، التي طلبت بالفعل 100 مليون جرعة، إعطاء اللقاح في غضون أيام.يذكر أن 100 مليون جرعة تكفي لتلقيح 50 مليون شخص حيث يجب إعطاء اللقاح في جرعتين على مرحلتين لكل شخص وتبين أن اللقاح فعال بنسبة 95 %، وفقًا لتجربة شركة فايزر.