باحثون أمريكيون: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 70 مليونا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم 70 مليونا، حسبما أفادت بيانات جمعها باحثون أمريكيون، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".وتوفي نحو1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة مضاعفات كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، وفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز.ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بسبب وجود حالات لم يتم اكتشافها.وأظهرت البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من الوفيات والإصابات في أي دولة، توفي ما يقرب من 300 ألف شخص، وأصيب أكثر من 15.7 مليون شخص بالمرض.وسجلت الهند والبرازيل ثاني وثالث أعلى عدد من حالات الإصابة، حيث سجلت الهند حوالي 8ر9 مليون إصابة بينما سجلت البرازيل 6.8 مليون إصابة.