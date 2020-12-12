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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تمديد إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا حتى 21 يناير

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:57 ص
الحدود بين الولايات
الحدود بين الولايات المتحدة وكندا
وكالات
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أعلنت الحكومة الكنديّة أنّ الحدود بين الولايات المتّحدة وكندا ستظلّ مغلقةً أمام كلّ التنقّلات غير الضروريّة لمدّة شهر آخَر على الأقلّ، حتّى 21 يناير، للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أغلقت الولايات المتّحدة حدودها مع المكسيك وكندا في 20 و21 آذارمارس على التوالي، ومذّاك يتمّ تجديد هذا القرار شهريًّا.

وأوضح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحفي أنّ التمديد الجديد بين الجارتين الشماليّتين "سيساعد في حماية الناس على جانبَي الحدود".

وسيُسمح فقط بمواصلة التبادلات التجاريّة والرحلات التي تُعتبر أساسيّة.

تمتدّ الحدود بين الولايات المتّحدة وكندا بطول 8900 كيلومتر وهي الأطول على الإطلاق في العالم.

قبل الجائحة، كان ما مُعدّله 400 ألف شخص يعبرون يوميًّا الحدود الكنديّة الأمريكيّة.

ويأتي التمديد الجديد لمدّة شهر واحد، في الوقت الذي يكافح فيه البلدان موجةً ثانية من الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص في كندا وبنحو 292 ألفا في الولايات المتّحدة التي تُعتبر الدولة الأكثر تضرّرا من الجائحة في العالم.

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) قرّرت في مارس إغلاق حدود الولايات المتحدة مع جارتيها من أجل الحدّ من تفشّي الفيروس الفتّاك.

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