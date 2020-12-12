المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر لكورونا

قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل إن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكورونا.وسجلت المكسيك 12253 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و693 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و229379 وحالات الوفاة إلى 113019.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.