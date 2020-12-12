جوارديولا: سنواجه «أفضل نسخة» من الشياطين الحمر

توقع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مواجهة "أفضل نسخة" من مانشستر يونايتد الجريح والذي لا يزال يترنح جراء الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يلتقي الغريمان في مباراة قمة مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ودع يونايتد أرفع مسابقة للأندية في أوروبا بعد الهزيمة 3-2 أمام مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج يوم الثلاثاء قبل يوم من فوز سيتي على أولمبيك مرسيليا 3-صفر ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة في انتظار قرعة دور 16 التي ستسحب يوم الإثنين.وردا على سؤال عن كيفية استعداد سيتي لمباراة السبت مع غريمه الذي يعاني من عدم ثبات المستوى على ملعب أولد ترافورد قال جوارديولا: "أتوقع مواجهة أفضل نسخة من يونايتد".وتابع: "لن تكون مثل مباريات خروج المغلوب. إنها مباراة بثلاث نقاط وهي مهمة بالطبع نظرا لقوة المنافس لكن تنتظرنا الكثير من المباريات وسنحاول الفوز بها".ويحتل سيتي المركز السابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات متأخرا بنقطة وبمركز واحد عن يونايتد الذي يتأخر بخمس نقاط عن الصدارة. وخاض الفريقان 10 مباريات مقارنة بالفرق الخمسة الأولى التي خاضت 11 مباراة.وأبدى جوارديولا تعاطفه مع أولي جونار سولشار مدرب يونايتد الذي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب الهزيمة الأخيرة وسجل الفريق السيء على ملعبه، وخسر يونايتد ثلاث من خمس مباريات خاضها في أولد ترافورد بالدوري هذا الموسم.