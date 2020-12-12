شرطة نيويورك تعتقل امرأة نفذت حادثة دهس مانهاتن

قالت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية وتقارير لوسائل إعلام إن سيارة اقتحمت تجمعا يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود مهمة بعد ظهر الجمعة في مانهاتن مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز الإخباري" قالت إدارة شرطة نيويورك إن مسؤولي انفاذ القانون اعتقلوا المرأة التي كانت تقود السيارة لاستجوابها.وقالت الشرطة إنه لا يبدو إن الإصابات تشكل تهديدا لحياة أحد من الجرحى وإن السيارة التي قامت بالحادث ما زالت موجودة في الموقع. لكن لم تتوفر تفاصيل تذكر بعد.وذكرت تقارير إعلامية أن ستة أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.ووصفت بعض الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا فوضويا حول سيارة متوقفة محاطة بالمحتجين، قبل أن تتحرك السيارة فجأة وسط الحشد مما أدى إلى تعثر بعض الأشخاص والدراجات.وقالت الشرطة والعديد من وسائل الإعلام إن الاحتجاج كان برعاية منظمة حياة السود مهمة.