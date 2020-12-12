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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الشيوخ يمرر مشروع ميزانية لمدة أسبوع لتفادى إغلاق الحكومة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:44 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
وكالات
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشرع قانون ميزانية لمدة أسبوع واحد، بما يمنع إغلاق الحكومة بساعات قبل منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش)، وهو الموعد النهائي على انتهاء أجل التمويل الحالي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" مرر أعضاء المجلس مشروع القانون بتصويت صوتي، ما يمدد التمويل، بما يمنح البيت الأبيض والكونجرس مزيدا من الوقت للعمل على إطار أوسع لإجراءات الإنفاق.

وقد تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع عليه.

ولا يزال المشرعون في حاجة إلى الموافقة على حزمة ضخمة، تشمل موازنة العام المالي 2021، ويبقي عمل وكالات الحكومة مستمرا حتى سبتمبر من العام المقبل.

كما يأملون أن يتم استخدام الحزمة كوسيلة لجولة أخرى من حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث كانت المفاوضات بشأنها قد توقفت لأشهر.

كان آخر إغلاق للحكومة قد حدث في ديسمبر عام 2018 لمدة 35 يوما، وهي أطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما رفض ترامب التوقيع على ميزانية لم تتضمن أموالا لبناء جدار عازل على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

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