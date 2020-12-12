أيمن بهجت قمر: «أبوالليف خسرنا تعاقد عمرنا ما هنعرف نعوضه»

قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر ردًا على تصريحات نادر أبو الليف لبعض المواقع: "فيه موضوع متعلق من سبع سنين أنا ما اتكلمتش فيه بس واضح إن الفنان نادر أبو الليف والذي تجمعني به صلة قرابة مصمم إنه يخليني أتكلم وأنا هتكلم بالأصول واحتراما لصلة القرابة.. أكتذثر من مرة نادر طلع بيلمح إننا قصرنا معاه أو حاجات من هذا القبيل وآخرهم على اليوم السابع الأسبوع ده، وبما إنه كلام يخص العمل مش عن العلاقات الشخصية فاعتقد التوضيح ممكن يكون مهم عشان نقفل الصفحة دي وكلامي كله عليه شهود موجودين من زملاء ومن أقارب كمان من الدرجة الأولى".وأضاف" أيمن"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في 2009 لما اشتغلنا أنا وتوما والملحن محمد يحيى وقدمنا أول البوم لأبوالليف من إنتاجنا إحنا ما استخسرناش أي حاجة معاه وعملنا ألبوم كسر الدنيا، وللي حضراتكم ماتعرفهوش إننا لما تعاقدنا مع ا. جمال مروان شركة ميلودي في وقت عزها وعز قنواتها اتفقنا أنا ويحيى وتوما على إن المبلغ اللي هتدفعه ميلودي هنقسمه على أربعة ومافكرناش إننا أسماء ونادر صوت جديد وبعد ما نحسب مثلا التكلفة الفعلية الكبيرة للألبوم واعتقد الكواليتي كان واضح يعني إحنا كنا جدعان معاه وأوي كمان وكنا كمنتجين بناخد نسبه إحنا التلاتة 10 في الميه لكل واحد يعني لو أبو الليف طلع فرح كان بيطلع لي300٠ جنيه".وأكمل قمر: "المهم حصلت مشاكل وميلودي كانت بتقفل وحصل بينا وبينهم مشاكل وقضايا وكان أبو الليف هيتوقف لجأنا للمستشار مرتضى منصور اللي وقف جنبنا وقتها بلا مقابل بسبب تعاطفه معانا وبسبب تاني إن أمير مرتضى كان عايز يخدمني ويستجدع معايا كعادته وبالفعل نجحنا إننا نتعاقد مع شركة نجوم ريكوردز ومضينا معاهم وتاني قسمنا مبلغ التعاقد على أربعة برغم إني كنت بطلع خسران كل البوم ومابكملش أجري كشاعر في الأغاني بس كان حماسي طاغي للتجربة".وتابع: "نزل الألبوم وقت نجاح الإخوان وماعملش جو وابتدت البلد تدخل في ظروف صعبة وفي وقت الإعلان الدستوري لمرسي والبلد في مظاهرات وواقفة ابتدى نادر يضغط.. هو أنا ليه مش بنزل حفلات ؟ فين الكليبات؟ فين الأفراح ؟ مع إن الشعب كان قاعد عند الاتحادية والتحرير وقتها".وأكد: "هو نجح في وقت صعب.. فضل يضغط وراح باعت رسالة لكريم الحميدي اللي كان مسؤول وقتها في نجوم ريكوردز وكريم موجود وكانت رسالة مش لطيفة وطلب وقتها فسخ التعاقد معانا ومع نجوم ريكوردز وأنا وقتها اتصدمت..إفسخ مع نجوم ريكوردز.. مع توما.. مع يحيى..بس مش معايا أنا !! المهم عاملناه بمنتهى الاحترام والرقي أنا ويحيى وتوما وفسخنا بالحسنى وكالعادة نجوم ريكوردز محترمين ا. أيمن سالم ومدام هالة حجازي واتنازلوا عن الشرط الجزائي وخسرنا تعاقد محترم جدا عمرنا ما هنعرف نعوض ربعه النهارده، كان فيه حسابات بينا قولنا في بيتها وحبيبنا وأخونا وإدينا له كامل حريته".وواصل: "وبرغم إنه كان بيشتكي أيام الإعلان الدستوري إن نوعية الأغاني اللي بكتبهاله مش بتأكله عيش، زائد إننا متفقين معاه مافيش شارع الهرم من البداية جه قال أنا عايز أغني شعبي صرف وده ماكانش اتفاقنا إتفاجئنا أول ما سابنا إنه راح عمل أغنية اسمها كينج كونج ٢ مع أخويا الشاعر هشام صادق وطبعا أنا مازعلتش لإن ده هشام ومعاه مني تصريح يعمل اللي هو عايزه إحنا إخوات بس استغربت بصراحة انت ليه يا نادر سبتنا عشان أغانينا مش بتنزلك لايف أيام الإعلان الدستوري ورايح تعمل تاني نفس اللون".واستطرد: "المهم لما ممشيتش الدنيا ابتدى يلمح بتقصيرنا معاه في اللقاءات والتزمنا الصمت.. سمعت كلام من عينة إن أنا مانع ظهوره في القنوات واستغربت إنه شايفني بالقوة والسطوة دي وكلام كتير بيوصلني بس مش ده المهم، من سنتين لقيت الفنان أحمد فهمي بيرشحه لتتر مسلسل الواد سيد الشحات رحبت جدا وعادي والأغنية نزلت، فأنا حقيقي مش فاهم لحد دلوقتي هو بيقول ليه كده وعايز إيه وإحنا قصرنا في إيه، ربنا يوفقك يا نادر ويكتب لك الخير في حياتك ومن فضلك كفاية حد كده.. وآسف طولت جدا".