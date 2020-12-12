كوريا الجنوبية تسجل 950 إصابة جديدة بكورونا

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن كوريا الجنوبية سجلت 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ تأكيد أول حالة في يناير.ومن بين تلك الحالات الجديدة 928 حالة منقولة محليا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 41736 إضافة إلى 578 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.