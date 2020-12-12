المحكمة العليا الأمريكية ترفض النظر فى دعوى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية

وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة جديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، برفضها النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.وقال قضاة المحكمة العليا التسعة، وبينهم ثلاثة عيّنهم الرئيس، إن تكساس التي صوتت لصالح ترامب لا يحق لها التدخل في الانتخابات في ولايات أخرى، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"،.ويوجه قرار المحكمة العليا ضربة قوية إلى مساعي ترامب للطعن بنتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن.وكانت المحكمة العليا قد رفضت دعوى الجهوريين لإلغاء 2.5 مليون صوت تم إرسالها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، كما رفضت محاكم أخرى في مختلف الولايات العديد من الدعاوى الأخرى المطالبة بإعادة النظر في نتائج التصويت.