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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإفراج عن يمنى أمضى نحو عقدين فى جوانتانامو دون محاكمة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:11 ص
المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية الأمريكية
وكالات
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في خطوة نادرة من نوعها، وافقت المحكمة العسكرية الأمريكية في معتقل جوانتانامو على إخلاء سبيل سجين يمني أمضى أكثر 18 عاما وراء القضبان رغم عدم توجيه أي اتهامات رسميا إليه.

وأفادت إذاعة "National Public Radio" بأن السجين في الأربعينات من عمره ويدعى سعيد صالح سعيد ناشر (هاني صالح راشد عبدالله)، متهم بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة"، لكن مجلس المراجعة الدورية الخاص بالسجن والذي يؤدي مهام مجلس الإفراج المشروط خلص إلى أنه لم يعد يشكل خطرا ملموسا على الولايات المتحدة.

وكان ناشر الذي قبع في جوانتانامو عام 2002 يعد من "السجناء الأبديين" المحتجزين في المعتقل دون توجيه اتهامات رسمية أو محاكمة.

وأصبح ناشر ثاني سجين تم الإفراج عنه من غوانتانامو منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم، وأول سجين في عهد ترامب تم إخلاء سبيله من خلال إجراءات الإفراج المشروط.

ولم يتضح بعد متى ستكون بإمكان ناشر مغادرة جوانتانامو وإلى أي جهة.

وأكدت الإذاعة أن الخارجية الأمريكية مسؤولية عن التفاوض على نقل المفرج عنه إلى دولة أخرى مع توفير ضمانات أمنية موثوق بها بما في ذلك الرقابة وقيود على السفر.

ولا يزال في جوانتانامو، حسب بيانات الإذاعة، 40 سجينا بمن فيهم ناشر.

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