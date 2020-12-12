استطلاع: قلق لدى النساء بأمريكا من تلقى لقاحات كورونا

أظهر استطلاع أن الأمريكيات يشعرن بقلق أكبر من الرجال في بلادهن فيما يتعلق بتلقي لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما يشكل تحديا محتملا لجهود تحصين الناس.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، كشف استطلاع الرأي الذي أجري على مستوى البلاد في الفترة من الثاني وحتى الثامن من ديسمبر عن أن 35% من النساء لا يبدين اهتماما كبيرا أو أي اهتمام على الإطلاق بالحصول على لقاح، وذلك بزيادة تسع نقاط عن استطلاع مماثل أجري في مايو في وقت كانت فيه اللقاحات لا تزال في قيد التطوير.وأبدت نحو 55% من المشاركات اهتماما بالغا أو إلى حد ما بالحصول على اللقاح في انخفاض بست نقاط عن الاستطلاع السابق في حين قال 68 بالمئة من الرجال إنهم سيتلقون التطعيم وهي نسبة لم تشهد تغيرا عن مايو.وقال 61% من الأمريكيين بشكل عام في استطلاع هذا الشهر إنهم منفتحون على تلقي اللقاح في تراجع بأربع نقاط عن الاستطلاع السابق كما انخفضت نسبة من هم على استعداد لتطعيم أطفالهم إلى 53% مقارنة بنحو 62% في مايو.