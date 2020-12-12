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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تتهم الهند بتمويل «حملة تضليل» ضدها فى الاتحاد الأوروبى

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:40 ص
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
وكالات
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اتهمت باكستان الهند بأنها قامت بتمويل "حملة تضليل" ضدها في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة عزمها إثارة هذه القضية في المحافل الدولية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة، إن "الهند تتلاعب اليوم بالمنظومة الدولية وتستغلها لأغراضها الدنيئة".

وأشار الوزير إلى تقرير لمنظمة "EU DisinfoLab" الأوروبية غير الحكومية، جاء فيه أن هناك مئات من وسائل الإعلام والمنظمات الزائفة التي تقوم بتفعيل الأجندات المؤيدة للهند في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتعمل على تشويه سمعة خصوم الهند، وخاصة باكستان.

ومع ذلك لم يؤكد تقرير "EU DisinfoLab" وجود أي علاقة مباشرة بين الشبكة المزعومة والسلطات الهندية.

ودعا قريشي الأمم المتحدة ومجلسها لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مع 10 "منظمات غير حكومية زائفة أسستها الهند للعبث بباكستان"، حسب قوله.

كما دعا الوزير البرلمان الأوروبي للتحقيق في ما وصفه بأنه التلاعب بالعملية التشريعية الأوروبية من قبل "المنظمات الزائفة المتورطة في الدعاية المعادية لباكستان في عملية للتضليل ونشر النفوذ تديرها الهند".

ورفضت الهند الاتهامات الباكستانية لها، قائلة إن إسلام آباد هي التي تنشر المعلومات المضللة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا، إن "الهند بصفتها دولة ديمقراطية مسؤولة، لا تمارس التضليل".

بدوره، أكد المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رولاندو جوميز، إن المجلس سيدرس تلك المعلومات، وأنه على علم بوجود مختلف الجهات التي تعمل على تفعيل الأجندات السياسية الخاصة بها.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البرلمان الأوروبي دلفين كولارد، إنها ليست على علم بأي طلب من باكستان بهذا الشأن، لكن البرلمان الأوروبي يأخذ على محمل الجد أي جهود من هذا القبيل.

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