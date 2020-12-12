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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رفع الأحكام العرفية فى أذربيجان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:40 ص
السلطات الأذربيجانية
السلطات الأذربيجانية
وكالات
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قررت السلطات الأذربيجانية رفع نظام الأحكام العرفية في البلاد المعلن بعد التصعيد العسكري في قره باغ، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 12 ديسمبر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما برفع الأحكام العرفية، وصدق عليه البرلمان في جلسة عامة.

يذكر أن إعلان الأحكام العرفية تم في أذربيجان يوم 28 سبتمبر الماضي، أي بعد يوم من اندلاع الأعمال القتالية في منطقة قره باغ.

وتوصلت أذربيجان وأرمينا وروسيا إلى اتفاق لوقف القتال في قره باغ اعتبارا من 10 نوفمبر الماضي.

وينص الاتفاق على نشر قوات حفظ سلام روسية على خط التماس بين القوات وتسليم أرمينيا بعض المناطق لأذربيجان، إضافة إلى إقامة مركز روسي تركي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.

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