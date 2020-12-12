رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تفرض اختبارات إجبارية منتظمة للمهن عالية الخطورة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:27 ص
زباستيان كورتس
زباستيان كورتس
وكالات
طباعة
أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس إن الأشخاص العاملين في وظائف تحمل في طياتها قدرا كبيرا من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) سيخضعون لاختبارات كل أسبوعين اعتبارا من يناير المقبل.

وقال كورتس إن القاعدة الجديدة ستنطبق على المعلمين ومقدمي الخدمات الذين يتصلون بعملاء، في إشارة غير مباشرة إلى العاملين في مجالات مثل تصفيف الشعر.

كما قررت الحكومة فرض ارتداء الكمامات بشكل إلزامي لكل أماكن العمل التي لايمكن فيها الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان السلطات الإقليمية فرض ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية المزدحمة، بالإضافة إلى الالتزام الحالي بارتدائها في المتاجر ووسائل النقل العام، وفقا لكورتس.

وقال المستشار النمساوي إن القيود المفروضة على احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة ستكون أكثر صرامة مما كان مخططا له سابقا، موضحا أنه سيسمح لأشخاص من أسرتين فقط بالتجمع.

وقال كورتس في مؤتمر صحفي: "حفلات ليلة رأس السنة الجديدة ستؤدي إلى حدوث كارثة في يناير".

وخلال عطلة عيد الميلاد في 24 و25 كانون أولديسمبر، سيتم تطبيق حد أقصى أقل صرامة وهو 10 أشخاص من أي عدد من الأسر.

وسجلت السلطات النمساوية 2900 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية يوم الجمعة، حيث أدت إجراءات الإغلاق في الأسابيع القليلة الماضية إلى خفض عدد الإصابات.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تكشف الأعراض الجانبية بعد تلقيها لقاح كورونا (فيديو)

«الصحة»: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بكورونا

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

صينيون يصممون جهازًا لإصلاح النسيج العصبى المتضرر

جوارديولا: سنواجه «أفضل نسخة» من الشياطين الحمر

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-12-2020

ترتيب أفضل هدافى دورى الأبطال بعد دور المجموعات

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفى بالانتصار على العدوان الثلاثى.. اليوم

الساقى تصدر ترجمة «فلسفة العنف» للباحثة الفرنسية إلزا دورلان

«أدباء وقراء حول نجيب محفوظ» لقاء «أونلاين» بمكتبة ديوان.. الليلة

عرض رائعة فللينى «الطريق» بجمعية النهضة العلمية والثقافية