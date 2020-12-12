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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفى بالانتصار على العدوان الثلاثى.. اليوم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
مركز طلعت حرب الثقافى
مركز طلعت حرب الثقافى
نضال ممدوح
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في أمسية جديدة من أمسيات صالون ذاكرة وطن٬ يعقد في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ بمركز طلعت حرب الثقافي٬ بالسيدة نفيسة٬ لقاء جديد يحتفي من خلال الصالون٬ بانتصارات مدينة بورسعيد الباسلة على العدوان الثلاثي عام 1956 والتي توافق يوم 23 ديسمبر عيد النصر.

يدير الصالون الكاتب محمد الشافعي ويستضيف آمال سيد عسران ابنة بطل معارك العدوان الثلاثي والذي ألقي قنبلة علي الكولونيل الإنجليزى جون ويليامز٬ مسئول المخابرات البريطانية ببورسعيد أثناء دخوله المدينة، واللواء يسري عمارة البطل الذي قام باسر عساف ياجوري في حرب أكتوبر٬ ومجموعة من شباب بورسعيد الوطني أصحاب الدور المهم في جمع بطولات المدينة، وهم: محمد عامر من جامعي تاريخ بورسعيد، وممدوح رجب.

ويعقد الصالون مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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