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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الساقى تصدر ترجمة «فلسفة العنف» للباحثة الفرنسية إلزا دورلان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:17 ص
فلسفة العنف
فلسفة العنف
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن دار الساقي للنشر٬ الترجمة العربية التي أنجزها جلال بدالة٬ لكتاب الباحثة الفرنسية إلزا دورلان المعنون بــ "فلسفة العنف".

والمؤلفة أستاذة الفلسفة السياسية والاجتماعية في قسم العلوم السياسية ومشاركة في قسم دراسات المرأة والدراسات الجنسانية والجنسية في جامعة باريس بفرنسا.

ثمّة خطٌّ فاصل تاريخيًا بين الأجساد «الجديرة بأن تكون محميّة»، وبين تلك التي تجرّد من السلاح ومن حقّها بالحماية وتترك عزلاء، هذا التجريد المنهجي من السلاح يعيد السؤال حول مسألة اللجوء إلى العنف دفاعًا عن النفس عند كل حركة تحررية.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: 1685، حظر «القانون الأسود» أن يحمل «العبيد أي سلاح هجومي أو عصا غليظة»، وفي القرن التاسع عشر، منعت الدولة الاستعمارية السكانَ المحليين في الجزائر من حمل الأسلحة، فيما شرّعته للمستوطنين. أمّا اليوم، فحياة البعض باتت ضئيلة إلى حدّ يمكن فيه قتل مراهق بحجّة أنّه مصدر تهديد.

تعيد إلزا دورلان إلى الذاكرة نشأة الدفاع السياسي عن النفس بوصفه ضرورة حيوية وصيرورة سياسية وإحدى ممارسات المقاومة. وتخلص إلى أن الأمر يتعلّق بإنتاج كائنات، كلما زادت قدرتها على الدفاع عن نفسها، عجّلت لقاءَ حتفها.

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