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الثقافة

«أدباء وقراء حول نجيب محفوظ» لقاء «أونلاين» بمكتبة ديوان.. الليلة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
نضال ممدوح
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تحت عنوان "أدباء وقراء حول نجيب محفوظ" تبث مكتبة ديوان عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك"٬ في الثامنة من مساء اليوم السبت٬ لقاء مفتوح يجمع بين تلامذه ومحبي أديب نوبل نجيب محفوظ٬ وذلك في إطار ذكرى مولده التاسعة بعد المائة.

يشارك في اللقاء عبر تطبيق "زووم" كل من الكتاب: الروائي نعيم عطية٬ والكاتب الصحفي الكبير محمد سلماوي٬ والكاتب محمد شعير٬ والروائية رشا سمير.

وُلد نجيب محفوظ في حي الحسين عام 1911، وقد كان نجيب أصغر أشقاءه، وكان الفرق بينه وبين أقرب أشقاءه عشرة سنوات؛ وهو الأمر الذي الذي جعله وحيدًا، وفي عام 1930 التحق بجامعة القاهرة، وحصل على ليسانس الفلسفة، وشرع بعدها في إعداد رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية، لكنه عدل قراره وركز على الأدب.

بعد ذلك عمل سكرتيرًا برلمانيًا في وزارة الأوقاف، ثم مديرًا لمؤسسة القرض الحسن في الوزارة، ثم مديرًا لمكتب وزير الإرشاد، ثم انتقل إلى وزارة الثقافة وعمل مديرًا للرقابة على المصنفات الفنية، وفي 1960 عمل مديرًا عامًا لمؤسسة دعم السينما، ثم مستشارًا للمؤسسة العامة للسينما والإذاعة والتلفزيون، وآخر منصبٍ حكومي شغله كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما.

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