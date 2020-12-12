سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 12 -12-2020

استقر سعر الدرهم الإماراتي في أسواق المال المحلية، اليوم السبت 12 -12-2020، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.ووفقًا للسوق المحلي، يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، بلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في الأسواق المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفقًا للتقارير الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 12 -12-2020بنك مصرسجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوبلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.بنك بلوموجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك عودهوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.ويرمز إلى الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.