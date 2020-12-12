عرض رائعة فللينى «الطريق» بجمعية النهضة العلمية والثقافية

ينظم نادي سينما جمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت بالقاهرة٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل La Strada أو الطريق، للمخرج الإيطالي العالمي فريدريكو فلليني، الذى يحتفل العالم بمؤيته هذا العام، واحتفل به مهرجان القاهرة السينمائى 2020 وعرض عددا من أفلامه.فيلم La Strada حاز عنه فللينى على جائزة الأوسكار الفخرية عام 1993، بطولة أنتونى كوين وجوليتا ماسينا، ومن إنتاج عام 1954.تدور أحداث الفيلم حول "جيلسومينا" فتاة لقيطة باعتها أمها بمبلغ زهيد وبعض السلع الغذائية إلى حاوٍ متجول على الطريق يدعى "زامبانو". كان زامبانو يقدم عروضه في ميادين القرية بأن يقوم المتفرجون بتقييده بسلسلة حديدية، ويحاول هو فكها.تساعده جيلسومينا في العرض، ولكنه يعاملها بسوء وقسوة، وحينما تحاول الهرب يضربها، ينضم زامبانو إلى سيرك صغير متنقل، حيث يلتقيان مع بلياتشو مضحك، والذي ينبه جيلسومينا لأهمية تحديد اختياراتها، حيث يبدو أنه قد وقع في حبها.