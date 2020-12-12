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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الرافدين تصدر نسخة عربية جديدة لحكاية «جاك وساق الفاصوليا»

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:07 ص
جاك وساق الفاصوليا
جاك وساق الفاصوليا
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن دار الرافدين للنشر٬ النسخة العربية للحكاية الكلاسيكية الخرافية "جاك وساق الفاصوليا"، وهي حكاية مجهولة المؤلف، وظهرت نسخة منهـا في عـام 1734، وإن كان ينسب أول ظهور لها في هيئة كتاب مطبوع إلى الناشر الإنجليزي بنيامين تابارت، والذي أصدر أول نسخة منها بالإنجليزية عام 1807، والقصة ترجمها للعربية هادي رزاق الخزرجي.

امتدت الحكاية الخرافية لتُنشر بتنويعات مختلفة، في عالم قصص الأطفـال المصوّرة، وأفلام الرسوم المتحركة إلى يومنا، هذا حتى غدت واحدة من أهم القصص الكلاسيكية في العالم.

تعتمد هذه الحكاية على فكرة السـعي للخلاص من الفقر، والاندفـاع في قبول صفقة تبدو للوهلة الأولى مجنونة وغير منصفة، لكنها تعتمد على سـذاجة الأطفـال وحسـن الظن بالآخرين، وهذا ما تحصل مكافأته في ما بعد بنتائج مفرحة.

وقد يبدو أن حياة الغـول منعـزلة وبعيدة عن الأذى، لكنه غول يعتدي ويأكل الناس، ويكون إصرار جـاك على سلبه كل ما يمتلكه، محاولة للانتقـام والتخلص من شروره، بمـا ينتهي بإسقـاطه من السمـاء.

أصل القصـة قـديم وربمـا لم تكن موجهة للأطفـال في هذا المسـار، بل قد يتصل بالتفكير الأسـطوري الذي يجعل من الإنسـان ندًا للآلهة التي تشـاركه حيـاته وتســلبه حقوقه. وهي من جـانب آخر تكريـس للبراءة والشـجـاعة والإقدام على انتزاع أسبـاب العيش في حيـاة صعبة قـاسية.

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