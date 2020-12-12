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السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 12-12-2020

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-12-2020، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك العاملة.

محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

على المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-12-2020

البنك المركزي المصري

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

بنك مصر

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

قناة السويس

4.13 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

فى بنك الإسكندرية

4.08 جنيه للشراء

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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