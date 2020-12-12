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السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 12-12-2020

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم السبت 12-12-2020، أسعار الذهب فى مصر مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التقارير الاخيرة التعاملات الصباحية في الأسواق المصرية.

ووفقًا للسوق المحلي، يقدم لكم هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

على المستوى المحلي، استقرت أسعار الذهب لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر800 جنيهات للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 12-12-2020

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.

ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 685 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 800جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 914 جنيهًا.

وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب جاء بفضل آمال المزيد من دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس في ظل رئاسة الديمقراطى جو بايدن الذي فاز في الانتخابات على الجمهوري دونالد ترامب بحوالي 290 صوتًا مقابل 214 صوتًا حتى الآن.

جدير بالذكر أن سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

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