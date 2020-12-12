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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«دُول لا يَزورُها الغرباء» جديد الدار العربية للعلوم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
دُول لا يَزورُها
دُول لا يَزورُها الغرباء
نضال ممدوح
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صدر مؤخرا عن الدار العربية للعلوم (ناشرون)٬ كتاب ينتمي لأدب الرحلات بعنوان "دول لا يزورها الغرباء" من تأليف الباحث الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري.

وبحسب الناشر عن الكتاب: الحديث عن السفر أحد فضاءات الكتابة مؤلف كتاب "دُول لا يَزورُها الغرباء"، وقد زار الكاتب هذه الدول ونقل إلينا تفاصيل يومية برؤى الخبير الوافد الذي يتوخى رؤية التمايز والمشاركة الثقافية في كل شيء بما فيها اللغات والقيم والهويات، وهو الشيء الذي يُكسب هذا الكتاب قيمة خاصة.

في سياق متصل وعن نفس الدار٬ صدرت رواية للكاتب راما جمال بعنوان "رسائل الحب والحرب بين القدس ودمشق" (عتبات الياسمين)، رواية تختصر كل الألق الفني والفكري والاجتماعي والسياسي للمدن المشرقية، (دمشق، حلب، عمان، نابلس، القدس)؛ بما هي مجاز كبير لصور الزمن الرومانسي الجميل الذي عاشه الأجداد قبل أن يتحول إلى زمن جنائزي محكوم بالحديد والنار.

"رسائل الحب والحرب"، قصة حب بدأت في دمشق وانتهت في القدس، وما بينهما رسائل شوق محملة بأطواق الياسمين كتبتها العاشقة ثريا إلى المقاوم يُعرب وانتظرت خمسون عامًا ليعود ويقرأها، وعندما شاء القدر أن يعود كانت قد ارتحلت، لتُنشر رسائلها رواية بعد أن اكتملت فصولها بقدرٍ قادم أضفى عليها لقاء من بعد غيابٍ وانتظار.

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