الولايات المتحدة تعتزم شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، إن الحكومة الفيدرالية تخطط لشراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من شركة موديرنا.وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الخطة لشراء اللقاح سوف يرفع الجرعات المملوكة للحكومة الفيدرالية إلى 200 مليون جرعة.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 15.7 مليون حالة.