ترتيب أفضل هدافى دورى الأبطال بعد دور المجموعات

شهد دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2020-2021)، الذي أسدل الستار على منافساته يوم الأربعاء الماضي، تألق عدد من الوجوه الشابة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، من أبرز هؤلاء اللاعبين، النجم النرويجي الصاعد إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الذي دخل قائمة متصدري هدافي البطولة، بالرغم من غيابه عن الجولتين الأخيرتين بسبب الإصابة.وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء دور المجموعات:النرويجي إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)، (6 أهداف - 4 مباريات).البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، (6 أهداف – 5 مباريات).الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، (6 أهداف – 6 مباريات).الإسباني ألفارو موراتا (يوفنتوس)، (6 أهداف – 6 مباريات).الفرنسي أوليفييه جيرو (تشيلسي)، (5 أهداف – 4 مباريات).الإيطالي تشيرو إيموبلي (لاتسيو)، (5 أهداف – 4 مباريات).الفرنسي الحسن بليا (بوروسيا مونشنجلادباخ)، (5 أهداف – 6 مباريات).كريستيانو رونالدو (4 أهداف – 4 مباريات).الإسباني فيران توريس (مانشستر سيتي)، (4 أهداف – 5 مباريات).البرتغالي ديوجو جوتا (ليفربول)، (4 أهداف – 5 مباريات).البلجيكي روميلو لوكاكو (4 أهداف – 5 مباريات).الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، (4 أهداف – 5 مباريات).المغربي يوسف النصيري (إشبيلية)، (4 أهداف – 6 مباريات).الألماني ميرخيم بيريشا (سالزبورج)، (4 أهداف – 6 مباريات).البرتغالي برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد)، (4 أهداف – 6 مباريات).الفرنسي عثمان ديمبيلي (برشلونة)، (3 أهداف – 4 مباريات).الدنماركي مارتين برايثوايت (برشلونة)، (3 أهداف – 4 مباريات).الفرنسي كينجسلي كومان (بايرن ميونخ)، (3 أهداف – 4 مباريات).البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، (3 أهداف – 4 مباريات).الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، (3 أهداف – 4 مباريات).البرتغالي سيرجيو أوليفيرا (بورتو) (3 أهداف – 5 مباريات).الألماني تيمو فيرنر (تشيلسي)، (3 أهداف – 6 مباريات).المصري محمد صلاح (ليفربول)، (3 أهداف – 6 مباريات).الكولومبي دوفان زاباتا (أتالانتا)، (3 أهداف – 6 مباريات).الروسي أنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)، (3 أهداف – 6 مباريات).التركي إيرفان تشان كاهفيشي (إسطنبول باشاك شهير)، (3 أهداف – 6 مباريات).البلجيكي هانس فاناكين (كلوب بروج)، (3 أهداف – 6 مباريات).البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، (3 أهداف – 6 مباريات).الإسباني أنخيلينيو خوسه تاسيندي (لايبزيج)، (3 أهداف – 6 مباريات).