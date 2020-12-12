عرض الفيلم الفرنسى «Bad blood» بجزويت الإسكندرية.. اليوم

ضمن فعاليات نادي سينما الجزويت بالإسكندرية٬ يعرض في السادسة من مساء اليوم السبت٬ الفيلم الفرنسي "Bad blood" أو "الدم السيئ" للمخرج لیوس كاراكس٬ الفيلم من إنتاج عام 1986 وتبلغ مدة عرضه 116 دقيقة.وتم عرض الفيلم في الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان برلين السينمائي الدولي٬ قبل ترشيحه لثلاث جوائز سيزار وفوزه بجائزة لويس ديلوك، ويشير عنوان الفيلم إلى القصيدة التي تحمل اسم الشاعر آرثر رامبو.وتدور أحداث الفيلم حول انتشار مرض غريب يسمى "STBO"، وينتقل عن طريق الاتصال الجنسي دون تدخل عاطفي، ومعظم ضحاياه هم من المراهقين الذين يمارسون الحب بدافع الفضول بدلًا من الالتزام، تستأجر امرأة رجلين لسرقة المصل المحتجز في مبنى حكومي لا يمكن الوصول إليه وتتوالي الأحداث.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.