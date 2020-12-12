الليلة.. مناقشة المجموعة القصصية «عرائس السكر» لــ زيزيت سالم

تحل الكاتبة زيزيت سالم٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة منتدى الصفوة الثقافي٬ وذلك في لقاء مفتوح لمناقشة مجموعتها القصصية "عرائس السكر"، بحضور الكاتبة الدكتورة صفاء النجار، والكاتب والمؤرخ محمد الشافعي٬ والدكتور ياسر ثابت.سبق وصدر لــ"زيزيت" ديوان شعري بعنوان "أبجدية عشق" ومتتالية قصصية بعنوان "من شرفة المنتهى".ومما جاء في إحدى قصص مجموعة "عرائس السكر": ملامح حزينة ارتسمت على وجهي وصارت تشبه إلى حد كبير ملامح تلك الفتاة مشرعة الذراعين القابعة أعلى الإطار٬ سرت قشعريرة في جسدي حينما اتجهت برأسها نحوي ودبت فيها الحياة وبدأت تحدثني".وجاء أيضًا: "نادتني ابنتي الصغيرة ففزعت وطرف جفني وأشحت بوجهي عن المرآة فإذا بها تسقط على الأرض وتتحطم وتتناثر أشلاؤها على بساط الغرفة كجسد ألقته يد غادرة من فوق جبل عال فهوى".