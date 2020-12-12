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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: شجاعة المحكمة العليا ستتيح للشعب الأمريكى الفوز بأهم دعوى فى التاريخ

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا إلى إظهار "حكمة وشجاعة عظيمتين" في التعامل مع دعوى ضد نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي تؤكد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ترامب: "إذا أظهرت المحكمة العليا حكمة وشجاعة عظيمتين فسوف يفوز الشعب الأمريكي ربما بأهم دعوى في التاريخ وستحظى عمليتنا الانتخابية بالاحترام مجددا".

وجاءت التصريح تعليقا على الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام في تكساس كين باكستو بطلب الاعتراف بعدم قانونية نتائج التصويت في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها بايدن (وهي بنسلفانيا وجورجيا وويسكونسن وميشيجان) وتفويض الهيئات التشريعية في هذه الولايات باختيار الممثلين عنها في المجمع الانتخابي بغض النظر عن نتائج التصويت.

وأعربت 18 ولاية أخرى خاضعة لسيطرة الجمهوريين و126 من أصل 196 عضوا جمهوريا في مجلس النواب عن دعمهم لهذه الدعوى.

وعلى الرغم من نتائج التصويت، يصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، متهما خصومهم الديمقراطيين بالاحتيال.

وقدمت حملة ترامب الانتخابية عشرات الدعاوى ضد نتائج التصويت في الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في السباق الرئاسي لكن القضاء رفض معظمها.

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